Rappresenta la legge nel vecchio west - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresenta la legge nel vecchio west. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCERIFFO

Significato/Curiosita : Rappresenta la legge nel vecchio west

vecchio west, territorio di frontiera fino a quasi tutto il xix secolo. esportato da buffalo bill in europa con il suo circo buffalo bill wild west show...

Uno sceriffo principale. sotto ogni "sceriffato" ci sono i distretti degli sceriffi, ognuno dei quali ha un tribunale presieduto da uno sceriffo. gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con rappresenta; legge; vecchio; west; rappresenta zione teatrale successiva alla prima; Far vedere, rappresenta re; Giro di rappresenta zioni; L imponenza di certe rappresenta zioni; Fuori dalla legge o dalle norme; Il colore della fumata... che elegge il papa; La regista francese di Senza tetto né legge ; Genere di film legge ro e divertente; L Hemingway scrittore de Il vecchio e il mare; La nuova versione d un vecchio film; vecchio in inglese; Colleghi di... Plinio il vecchio ed Emile Zola; Una comparsa nel film west ern; Gian Maria in molti west ern; La west che fu diva; La west che recitò in Sextette;