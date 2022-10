Quello per le minestre è fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello per le minestre è fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTO

Significato/Curiosita : Quello per le minestre e fondo

D'olio extravergine e affettarci una cipollina fresca. come tutte le altre minestre di verdura anche la ribollita diventa sempre più gustosa ogni volta...

Di un piatto, quindi una pietanza. il piatto è uno strumento musicale idiofono. piatto crash piatto china piatto ride piatti orchestrali piatto sospeso...

Altre definizioni con quello; minestre; fondo; Simile alla cipolla, c è quello di Romagna; quello beta è precursore della vitamina A; quello di Tessalonica venne emesso nel 380; quello dell avaro... è corto; Il piatto per zuppe e minestre ; minestre senza sapore; Legumi per minestre ; La posata per brodi e minestre ; fondo di via; FAI: fondo __ Italiano; fondo di fosso; Il gruppo di Suspiria e Profondo Rosso; Cerca nelle Definizioni