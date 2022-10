Quella di Saqqara è in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella di Saqqara è in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NECROPOLI

Coordinate: 29°51'n 31°14'e / 29.85°n 31.233333°e29.85; 31.233333 saqqara è una vasta necropoli situata in egitto a 30 km a sud della città moderna...

Disambiguazione – se stai cercando il libro di boris pahor, vedi necropoli (romanzo). in archeologia la necropoli (dal greco nekros, morto e polis, città) designa un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

quella gastrica... svuota lo stomaco; quella pubblica è ciò che pensa la maggioranza; Su quella di partenza non si cuoce la carne; In quella preferenziale circolano i taxi; Il sovrano della piramide a gradoni di saqqara ; Quella di Gaza confina con Israele ed egitto ; La regina d egitto che amò Antonio; Erano sacri in egitto ; Antica città dell egitto dedicata alla dea gatta;