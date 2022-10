In quella preferenziale circolano i taxi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella preferenziale circolano i taxi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CORSIA

Significato/Curiosita : In quella preferenziale circolano i taxi

Sentieri, piste ciclabili e mulattiere, ma anche tram, corsie preferenziali degli autobus, taxi, hov e piste per motoslitte possono essere designate con segnaletica...

corsia, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. (en) un detective in corsia, su internet movie database, imdb.com. (en) un detective in corsia,...

Altre definizioni con quella; preferenziale; circolano; taxi; Su quella di partenza non si cuoce la carne; Alcuni sono attaccati a quella della mamma; L attore carismatico è dotato di quella scenica; quella di Bantry ha la vela; Rilievi di cemento che delimitano la corsia preferenziale ; Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non è la corsia preferenziale ; circolano negli USA; circolano ... con Elisabetta II; circolano negli Stati Uniti; circolano un po' in tutto il mondo; Un taxi ecologico tipico dell estremo oriente; In fondo al taxi ; Lo sono i taxi di Venezia; Canta taxi ; Cerca nelle Definizioni