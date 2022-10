Su quella di partenza non si cuoce la carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Su quella di partenza non si cuoce la carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GRIGLIA

Significato/Curiosita : Su quella di partenza non si cuoce la carne

griglia – parte componente di un forno a combustibile solido ove viene disposto il materiale da bruciare. griglia – strumento da cucina. cifrario a griglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con quella; partenza; cuoce; carne; In quella preferenziale circolano i taxi; Alcuni sono attaccati a quella della mamma; L attore carismatico è dotato di quella scenica; quella di Bantry ha la vela; Lo slancio che si prende alla partenza ; La partenza degli elicotteri; partenza e termine dei mezzi pubblici; Salgono alla partenza e scendono all arrivo; Lo sono certe pietre adatte per cuoce re alimenti; cuoce tra due stampi; Far cuoce re lentamente; Uno squisito modo di cuoce re le melanzane; Sostanze nutritive della carne e dei legumi; Sfilano nelle sfilate carne valesche; Fettine di carne o pesce a crudo; Ambiguo, né carne né pesce; Cerca nelle Definizioni