Provviste in dispensa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provviste in dispensa.

Soluzione 7 lettere : CIBARIE

Significato/Curiosita : Provviste in dispensa

Perciò risotto al sugo, che costituisce la soluzione cercata. ^ "provviste della dispensa" ^ "dov’ero saprassi = doverosa prassi". la soluzione di questo...

Deriva dal diminutivo di cantaro, coppa, per la forma a calice del fungo; cibario, invece, perché commestibile. alectorolophoides cibarius (fr.) earle, bulletin... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

