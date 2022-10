Propria di una rivelazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propria di una rivelazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EPIFANICA

Significato/Curiosita : Propria di una rivelazione

Altri significati, vedi rivelazione (disambigua). la rivelazione è il processo comunicativo, nelle religioni che si considerano di origine divina, secondo...

Esse ha un preciso ruolo nella poesia montaliana, ciascun incontro è epifanico e viene descritto attraverso dettagli come i capelli, gli occhi, lo sguardo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con propria; rivelazione; La propria nazione idealizzata; A te propria ; Adeguato, appropria to; Colui che punta in alto per la propria carriera; rivelazione sulla trama di film o serie tv ing; L'inopportuna rivelazione di parti della trama di un film; Può rovinarla... una rivelazione piccante; rivelazione sgradita della trama di un film ing;