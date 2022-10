Precede Bang nel nome dell esplosione primordiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede Bang nel nome dell esplosione primordiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIG

Significato/Curiosita : Precede bang nel nome dell esplosione primordiale

Introdusse il concetto di nucleosintesi primordiale. questa pubblicazione segnò l'inizio della cosmologia del big bang come scienza quantitativa. sempre alpher...

Biangai <big>...</big> – elemento html che crea testo più grande big – gruppo musicale sudcoreano big – album discografico di macy gray del 2007 big records... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con precede; bang; nome; dell; esplosione; primordiale; La locuzione latina che si riferisce a un tempo precede nte; precede in e com; precede ... Lanka; precede l omicron greco; Lo è un nativo di Luang Prabang ; Gli Asiatici che vivono a bang kok; Gemelli... di bang kok; Lo Stato di Luang Prabang ; Altro nome del fiore di loto; Dà il nome a un capo della Spagna orientale; Località che dà il nome a una valle del Torinese; Il nome della Rodriguez ospite a Sanremo 2020; La carne di manzo tipica dell a cucina ebraica; L acido dell a fatica muscolare; Termina a 16 anni: scuola dell __; Torre sacra dell estremo Oriente; Suono dell orologio confettini Ferrero alla menta; Dare avvio, provocare... un esplosione ; L esplosione di una stella; Cordoncino che innesca esplosione ; Il rumore dell esplosione ; Confusione primordiale ; Il disordine primordiale ; Termine per popoli nativi dall'era primordiale ; Antico, primordiale ; Cerca nelle Definizioni