La porta con l anima in ferro - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BLINDATA

Significato/Curiosita : La porta con l anima in ferro

Una vite, si anima per cercare il corpo principale, cosicché lascia andare la vite e felice gli augura di tornare presto. gigante di ferro: un essere meccanizzato...

Con porta blindata nel linguaggio comune si intende un serramento pedonale rinforzato, caratterizzato dalla presenza di una blindatura. generalmente è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

