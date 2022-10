Popolo della Lapponia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Popolo della Lapponia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAMI

Significato/Curiosita : Popolo della lapponia

Italiano come lapponi, sebbene il termine sia ambiguo, dato che può identificare tutti gli abitanti della lapponia o della provincia della lapponia finlandese...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sami (disambigua). i sami (sámit o sápmelaš in lingua sami), spesso chiamati erroneamente con l'esoetnonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con popolo; della; lapponia; Antico popolo del Perú; Antico popolo algonchino; Voci di popolo ; Un popolo del Sud est asiatico; Il più lungo fiume della Puglia; Sostanze nutritive della carne e dei legumi; Studia e scrive della vita delle personalità; Rallentare fermandosi al lato della strada; Stato in cui si trova la lapponia ; Ne fa parte la lapponia ; Lago della lapponia ; Veicolo in uso in lapponia ; Cerca nelle Definizioni