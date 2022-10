La più aperta calzatura estiva da spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La più aperta calzatura estiva da spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INFRADITO

Significato/Curiosita : La piu aperta calzatura estiva da spiaggia

Sandali infradito esistono da migliaia di anni, con testimonianze storiche risalenti all'antico egitto, ca. 4.000 a.c. ad esempio un paio di infradito in papiro... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

