Se piove... è ladro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se piove... è ladro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GOVERNO

Significato/Curiosita : Se piove... e ladro

L'espressione piove, governo ladro! è usata come bonaria parodia degli slogan dei cittadini contro il governo e in generale contro il potere costituito, ladro per...

Consiglio dei ministri governo di coalizione governo monocolore governo tecnico governo di unità nazionale governo di larghe intese governo di scopo altri progetti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con piove; ladro; È brutto se piove ; Lo si indossa quando piove ; Si usa per dire che piove tantissimo; Si cerca quando piove ; Robin, leggendario ladro ; ladro ne biblico; L uccello ladro ; Li indossa il ladro per non lasciare impronte; Cerca nelle Definizioni