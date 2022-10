Piccolo astuccio per sarti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo astuccio per sarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AGORAIO

Significato/Curiosita : Piccolo astuccio per sarti

Ebrei venivano scelti tra i primi trasporti per svolgere i lavori nel campo. alcuni lavoravano come sarti, calzolai, artigiani e orafi, altri svolgevano...

Disambiguazione – "agora" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi agora (disambigua). agorà (in greco antico: , da e = raccolgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con piccolo; astuccio; sarti; piccolo roditore; piccolo insetto luminoso; piccolo recipiente che va sul fuoco; Un piccolo dono fra; Un astuccio per tenere qualcosa; astuccio in cui si può tenere qualcosa; L astuccio delle noci; astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Strumenti usati dai sarti ; sarti ne; sarti na parigina; Li usano i sarti per appuntare il tessuto; Cerca nelle Definizioni