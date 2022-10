Piatto di origine turca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piatto di origine turca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Piatto di origine turca

Il börek (altrove chiamato burek o lakror) è un piatto tradizionale della gastronomia turca; è diffuso anche nei paesi balcanici (soprattutto macedonia...

Il kebab (pron. [ke'bab]; in persiano , "kabab"; in arabo: , kabab "carne arrostita"; in turco kebap) è un piatto a base di carne arrostita...