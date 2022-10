Pezzo d artiglieria... per fare il pesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pezzo d artiglieria... per fare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MORTAIO

Significato/Curiosita : Pezzo d artiglieria... per fare il pesto

Kruger pestò violentemente grisha, mentre gross prese faye e la fece divorare dai cani dei suoi figli, per insegnare loro l'odio verso gli eldiani. il poliziotto...

Disambiguazione – se stai cercando l'utensile, vedi mortaio (utensile). il mortaio è un pezzo di artiglieria a tiro curvo (l'angolazione della canna è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con pezzo; artiglieria; fare; pesto; pezzo che completerebbe un intero: __ mancante; Area in cui si trova Cortina d Ampezzo ; Tutti d un pezzo ; Veste di un solo pezzo ; Fa parte dell artiglieria pesante; Grossi pezzi d artiglieria ; Soldato di artiglieria pesante nell antica Grecia; Corti pezzi dell artiglieria ; Maneggiare acqua e farina per fare il pane; L arruffare i capelli per dar loro volume; Un Border Collie lo può fare con le pecore; Palloncino pieno d acqua per fare scherzi; Erba aromatica estiva, ingrediente base del pesto ; Abbonda nel pesto ; È pesto se è fondo; Tempesto sa, movimentata; Cerca nelle Definizioni