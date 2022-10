Persona precisa e pedante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona precisa e pedante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIGNOLA

Significato/Curiosita : Persona precisa e pedante

Insolitamente pedante, discorso formale o idiosincratico e anomalie nel volume, nel tono e nell'intonazione della voce, nella prosodia e nel ritmo. anche...

Disambiguazione – se stai cercando la varietà ligure di olivo, vedi pignola (olivo). pignola (vïgnuòlë in dialetto locale) è un comune italiano di 6 779 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con persona; precisa; pedante; Una persona lità diversa dalla solita lat; Quelli in valigia sono persona li; Studia e scrive della vita delle persona lità; Il comico che impersona Felice Caccamo; precisa nei contorni; Corrispondere in maniera precisa ; Alcuni, una parte imprecisa ta; Si precisa no nelle ordinazioni; Il pedante lo cerca nell uovo; La pedante ria dei pubblici impiegati; Chiarimento prolisso e pedante ; La... recita il pedante ; Cerca nelle Definizioni