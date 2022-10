Persona dipendente da vino o birra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona dipendente da vino o birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALCOLISTA

Significato/Curiosita : Persona dipendente da vino o birra

birra ichnusa è un marchio di birra prodotta in sardegna, di proprietà del gruppo olandese heineken. prende il nome da un'antica denominazione di origine...

Fisica. tali cambiamenti, relativi alla chimica del cervello, portano l'alcolista all'incapacità compulsiva di smettere di bere. i danni dall'abuso di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

