Permanenza turistica stanza conviviale della casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permanenza turistica stanza conviviale della casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOGGIORNO

Significato/Curiosita : Permanenza turistica stanza conviviale della casa

Brulé. il significato della manifestazione è quello di un rito collettivo che consiste principalmente nella coesione conviviale della comunità attorno a...

Ordinata con la previsione di 4 tipi di soggiorno temporaneo, ciascuno con il suo specifico permesso: la carta di soggiorno temporaneo (carte de séjour temporaire)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con permanenza; turistica; stanza; conviviale; della; casa; permanenza in ospedale; Dimora, permanenza ; Centro di permanenza ; Il cibo dopo la permanenza nello stomaco; Agenzia turistica italiana; Una sigla turistica ; Località turistica dell Emilia Romagna; Località turistica del Savonese con un noto muretto; stanza da letto; Oggetto o sostanza che occupa spazio; Sostanza tossica e cancerogena detta TCDD; La stanza della casa con poltrone e divani; Momento conviviale a tavola omonimo di una città; Pratica conviviale greca e romana; Congresso conviviale ; Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice; Fibra naturale della carta; Mare euroasiatico, il lago più grande della Terra; Popolo della Lapponia; Il casa to di un don Giovanni; Sezione della casa greca dedicata alle donne; Lo è una casa gestita dall Anas; Relativi alla casa ; Cerca nelle Definizioni