Il passo italo-svizzero presso Chiavenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il passo italo-svizzero presso Chiavenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPLUGA

Significato/Curiosita : Il passo italo-svizzero presso chiavenna

Vicinanze si trova il punto d'italia più lontano dal mare in linea d'aria, pari a circa 240 km. posto sul confine italo-svizzero, mette in comunicazione...

Disambiguazione – "spluga" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi spluga (disambigua). il passo dello spluga (splügenpass in tedesco, pass... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

