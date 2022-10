Si passa per verniciare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si passa per verniciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TINTA

Significato/Curiosita : Si passa per verniciare

Preparazione del supporto da zincare avviene, quindi, come per ogni normale supporto da verniciare: asportazione della, eventuale, calamina (tramite sabbiatura...

Disambiguazione – "tinta" rimanda qui. se stai cercando la colorazione artificiale dei capelli, vedi tintura dei capelli. in teoria dei colori la tonalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

