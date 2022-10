Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 23 lettere : AFRICAN NATIONAL CONGRESS

Significato/Curiosita : Il partito sudafricano fondato durante la lotta all apartheid

il partito comunista sudafricano (south african communist party, abbreviato in sacp) è un partito politico sudafricano. fu fondato nel 1921 come partito...

Il congresso nazionale africano (african national congress, anc) è il più importante partito politico sudafricano, fondato nell'epoca della lotta all'apartheid... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con partito; sudafricano; fondato; durante; lotta; apartheid; Contrasti e divergenze all interno di un partito ; Grande partito europeo sigla; Il partito di cui fece parte Malagodi; Formano un partito politico inglese; Lungo fiume sudafricano ; Il Nelson attivista e politico sudafricano ; __ Mandela, statista sudafricano ; Il Mandela sudafricano ; Movimento fondato da Robert Baden-Powell; Il movimento politico fondato da Theodor Herzl; Lo stilista fondato re dell Emporio; Lo è il timore del lutto infondato ; Le pennute nella vasca durante il bagnetto; Roma l affrontò durante le guerre puniche; Conduce il cavallo durante una gara; durante i mesi estivi viene utilizzata come teatro d opera; Pari nella lotta ; lotta giapponese per atleti molto corpulenti; Si uniscono e lotta no contro il giogo straniero; Comprende il sollevamento pesi e la lotta ; Il primo presidente del Sudafrica dopo l apartheid ; Nelson: vinse l'apartheid ; Cerca nelle Definizioni