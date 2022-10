Ospita il Pozzo di San Patrizio in Umbria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita il Pozzo di San Patrizio in Umbria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORVIETO

Significato/Curiosita : Ospita il pozzo di san patrizio in umbria

Denominazione in umbria volley e si è trasferita a san giustino; nello stesso anno è arrivata nel capoluogo umbro una nuova società, la sir safety umbria volley...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi orvieto (disambigua). orvieto, dal latino urbs vetus ("città vecchia"), è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

