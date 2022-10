Originario della Basilicata... come l Amaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Originario della Basilicata... come l Amaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUCANO

Significato/Curiosita : Originario della basilicata... come l amaro

Italiano di 12 620 abitanti della provincia di potenza in basilicata. situato alle pendici del monte vulture, è stato insignito della medaglia d'argento al...

lucano di sabiona o lugano (v secolo) – vescovo venerato come santo marco anneo lucano (39-65) – poeta romano mimmo lucano (1958) – politico e attivista... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Il nome della Rodriguez ospite a Sanremo 2020; Il consumo della terra da parte di vento e acqua; L operazione della somma; Il Fieramosca della disfida di Barletta; Provincia della basilicata ; Rinomata spiaggia della basilicata ; Montagne della basilicata ; Tra Lazio e basilicata ; come la mente... libera e svuotata di pensieri; Scimmia come Rafiki de Il Re Leone; Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura; Veneti come Walter Chiari e Licia Colò; Se è amaro è duro da mandar giù; La diva di Riso amaro ; Un amaro ... della Basilicata; Uno sciroppo scuro e amaro gnolo;