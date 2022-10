Organismo piccolissimo come un batterio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organismo piccolissimo come un batterio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MICROBO

Significato/Curiosita : Organismo piccolissimo come un batterio

Di dimensioni microscopiche. altri intendono un batterio, ma solitamente nell'accezione di batterio patogeno. la parola microbo è deprecata in quanto...

Invisibile. nel misterioso mondo dei microbi. ed. dedalo. 2008. ^ microbo, in treccani, dizionario di medicina. ^ microbo, in corriere della sera, dizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

