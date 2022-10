Ordine di insetti come le cimici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordine di insetti come le cimici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EMITTERI

Significato/Curiosita : Ordine di insetti come le cimici

cimice marmorata (detta anche cimice asiatica, halyomorpha halys stål, 1855) è un insetto della famiglia pentatomidae (ordine rincoti), originario di...

Nella quasi totalità degli eterotteri e da esso deriva anche il nome di emitteri dato all'intero ordine. la porzione prossimale, sclerificata, è morfologicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con ordine; insetti; come; cimici; Colpito da ordine di cattura; L ordine di mammiferi le cui dita sono in numero pari; ordine cavalleresco nato a Bruges; Monache di un ordine agostiniano; Una carta contro gli insetti ; Gli insetti meno netti; Studiosi degli insetti ; Invertebrati come insetti , aracnidi e crostacei; Città della Magna Grecia nota anche come Velia; Onirico e irrazionale come Salvador Dalí; Lo sono eventi come Telethon e Live Aid; Piemontesi... come certi grissini; Gli insetti come cicale e cimici ; Gli insetti come le cicale e le cimici ; Cerca nelle Definizioni