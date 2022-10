Operazioni del giardiniere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Operazioni del giardiniere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPIANTI

Significato/Curiosita : Operazioni del giardiniere

Casa torinese, prodotta dal luglio 1957 all'agosto 1975 e, in versione giardiniera, fino al 1977. non appena messo in vendita, il modello "600" riscosse...

Altri file su trapianto (en) trapianto, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. centro nazionale trapianti, su trapianti.salute.gov.it... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

