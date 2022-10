Obiettivo da colpire con una freccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Obiettivo da colpire con una freccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BERSAGLIO

Significato/Curiosita : Obiettivo da colpire con una freccia

Aerei di quarta generazione sono caratterizzati da una buona elettronica di bordo, con capacità di colpire bersagli a lunga distanza (oltre ai 150 km) facendo...

Disambiguazione – se stai cercando la frazione di oggiono (lc), vedi bersaglio (oggiono). un bersaglio è tutto ciò che si vuol colpire, sia con il tiro di una arma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

