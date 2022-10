È obbligatorio in moto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È obbligatorio in moto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CASCO

Significato/Curiosita : E obbligatorio in moto

Motocicletta (spesso detta moto per brevità) è un veicolo avente due ruote in linea provvisto di motore (solitamente a scoppio) in grado di sviluppare una...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi casco (disambigua). il casco è un copricapo protettivo, facente parte dell'equipaggiamento protettivo...

Altre definizioni con obbligatorio; moto; Un servizio non più obbligatorio ; È obbligatorio averlo in auto; È obbligatorio tenerli accesi in autostrada; Non è obbligatorio ; Passato più vicino che remoto ; Serio guasto al moto re; Inventò il moto re a scoppio con Matteucci; Uno Scott ex pilota britannico della moto GP; Cerca nelle Definizioni