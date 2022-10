Numeri di riconoscimento all università - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Numeri di riconoscimento all università. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : MATRICOLE

Significato/Curiosita : Numeri di riconoscimento all universita

Internazionali, semplifica il riconoscimento degli studi svolti in università straniere, autonomamente o tramite gli stessi programmi di scambio (socrates azione...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con numeri; riconoscimento; università; Limitate numeri camente, oppure non brave; Prendere dei numeri ... con l amo; Lo sono i numeri delle pagine destre; Coppia di numeri al Lotto; riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Un riconoscimento ... pendente; Degno di riconoscimento per le sue qualità; Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori; Chi insegna a scuola o all università ; Nelle università c è quello accademico; Ca __ , un università di Venezia; Uno studente che aspira all università ; Cerca nelle Definizioni