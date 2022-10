Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FRANCESCA

Significato/Curiosita : Il nome della schiavone, ex tennista e allenatrice

Francesca schiavone (milano, 23 giugno 1980) è un'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana. ritenuta una delle più forti tenniste italiane di sempre, è la...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi francesca (disambigua). francesca è un nome proprio di persona italiano femminile. femminili... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

