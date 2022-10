Dà il nome a un capo della Spagna orientale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà il nome a un capo della Spagna orientale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : NAO

Significato/Curiosita : Da il nome a un capo della spagna orientale

La spagna franchista (1939 - 1975) è stata un periodo della storia della spagna in cui il paese, a seguito di una violenta guerra civile che coinvolse...

nao – frazione di jonadi in provincia di vibo valentia (italia) north atlantic oscillation – oscillazione nord atlantica national audit office – il nao...

Altre definizioni con nome; capo; della; spagna; orientale; Località che dà il nome a una valle del Torinese; Il nome della Rodriguez ospite a Sanremo 2020; Cronome tro di sabbia; Il nome della Schiavone, ex tennista e allenatrice; capo luogo del Molise; capo luogo pugliese; I copricapo tipici dei mariachi; Città francese capo luogo del dipartimento del Lot; La Abbagnato della danza; Il nome della Rodriguez ospite a Sanremo 2020; Il consumo della terra da parte di vento e acqua; L operazione della somma; Si usava per pagare in spagna prima del 1999; Principato tra Francia e spagna ; Traditori... della spagna medievale; Isolotto del Mediterraneo tra spagna e Marocco; Un carrozzino orientale ; Un antico gioco orientale da tavolino; Religioso orientale ; Un orientale con il chador; Cerca nelle Definizioni