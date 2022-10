Nelson, ammiraglio inglese morto a Capo Trafalgar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nelson, ammiraglio inglese morto a Capo Trafalgar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HORATIO

Significato/Curiosita : Nelson, ammiraglio inglese morto a capo trafalgar

Rennes, 22 aprile 1806) fu un ammiraglio francese, comandante della flotta franco-spagnola nella battaglia di trafalgar. proveniva da una famiglia aristocratica...

Legend of horatio nelson, londra, bloomsbury, 2002. ernle bradford, horatio nelson. l'uomo e l'eroe, milano, mursia, 1981. francesco giordano, horatio nelson... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

