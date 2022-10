Nei pressi di Savona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei pressi di Savona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LOANO

Significato/Curiosita : Nei pressi di savona

Provincia di savona è una provincia italiana della liguria, con capoluogo savona, di 267 081 abitanti. confina a ovest con la provincia di imperia, a...

loano (afi: /lo'ano/; löa o lêua in ligure /'lø:a/) è un comune italiano di 10 758 abitanti della provincia di savona in liguria, il sesto comune della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con pressi; savona; È in sovraimpressi one per chiamare in diretta TV; Trattamento di pressi oni e strofinamenti sul corpo; Un autodromo nei pressi di Roma; Relativa alla pressi one atmosferica; Il nome di savona rola; La Elenoire conduttrice TV di savona ; __ savona rola, frate domenicano impiccato nel 1498; La vittoria di Napoleone in provincia di savona ; Cerca nelle Definizioni