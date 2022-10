Molti vivono a Oaxaca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti vivono a Oaxaca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Molti vivono a oaxaca

Messico. vivono nelle montagne nei pressi di oaxaca e la loro capitale era huantla. oggi sopravvivono da 18.000 a 20.000 individui appartenenti a questa...

Spagnolo: méxico; in nahuatl: mexihco), ufficialmente gli stati uniti messicani (in spagnolo: estados unidos mexicanos; in nahuatl: mexihcatl tlacetililli...