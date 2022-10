La moglie di Elvis Presley - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La moglie di Elvis Presley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRISCILLA

Significato/Curiosita : La moglie di elvis presley

elvis è un film del 2022 diretto da baz luhrmann. la pellicola narra la vita del celebre elvis presley ed il suo complicato rapporto con il manager colonnello...

Quindi il padre adottivo di priscilla, con cui andò a vivere in germania. fu nella città tedesca di wiesbaden che priscilla nel 1959 conobbe elvis, all'epoca... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con moglie; elvis; presley; Fa coppia con la moglie ; Giuseppina di Beauharnais fu sua moglie ; moglie di Priamo e madre di Ettore; La Blondel, prima moglie di Manzoni; Città a cui è legato il nome di elvis Presley; Un successo di elvis : Love me __; I fianchi di elvis ; Cantante detto l elvis italiano; Il presley del rock and roll; Città a cui è legato il nome di Elvis presley ; Love me __ famosa canzone di presley ; Le iniziali di presley ; Cerca nelle Definizioni