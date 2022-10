In modo molto crudele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In modo molto crudele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ATROCEMENTE

Significato/Curiosita : In modo molto crudele

Parole basato su "crudele" e "demone". il suo nome nella versione originale è cruella de vil, giocato sempre sulle parole "crudele" (cruel) e "diavolo"...

Ramo di un albero, perde l'equilibrio e cade in una scarpata, morendo atrocemente sul colpo. abigail, la madre di susie, trova il coraggio di affrontare...

