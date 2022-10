Il mese del solstizio d estate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il mese del solstizio d estate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIUGNO

Significato/Curiosita : Il mese del solstizio d estate

Al 21 dicembre e al 21 giugno (rispettivamente detti "solstizio d'inverno" e "solstizio d'estate", con riferimento alle stagioni presenti nell'emisfero...

Il 2 giugno per un elenco descrittivo o la categoria nati il 2 giugno per un indice alfabetico. ci sono circa 430 voci su persone morte il 2 giugno; vedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

L undicesimo mese ; mese in cui l uomo camminò sulla luna nel 1969; La seconda metà del mese ; Secondo la tradizione è il mese di rose e spose; Il mese del solstizio d'inverno; Si cerca d estate ; In estate , il periodo di caldo più afoso; Lavorano molto d estate ; Testate per provarne la validità;