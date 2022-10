Il Marco ex calciatore detto il cigno di Utrecht - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Marco ex calciatore detto il cigno di Utrecht. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VANBASTEN

Significato/Curiosita : Il marco ex calciatore detto il cigno di utrecht

Marcel van basten, detto marco (pronuncia[·info]; utrecht, 31 ottobre 1964), è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo attaccante....

_ marco cestista; marco _ Basten; L Italo di marco valdo; marco , regista cinematografico; Lo è il calciatore ex Napoli Marek Hamsik; Posizione irregolare di un calciatore non sanzionata dall arbitro; L arresto volante del calciatore ; Protegge la gamba del calciatore o del rugbista; L imperatore romano detto l Apostata; Canta Maledetto ciao; Così è detto l antico impero turco; Così è anche detto il ventre materno; La mitica fanciulla spesso rappresentata con un cigno ; Un cigno mal riuscito; Amò il mitico cigno ; Nel famoso balletto viene trasformata in cigno ; Europeo di utrecht ; Sono originari di utrecht o Eindhoven;