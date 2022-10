Marcare una crocetta in cabina elettorale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marcare una crocetta in cabina elettorale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOTARE

Significato/Curiosita : Marcare una crocetta in cabina elettorale

"modello sicilia", ossia una collaborazione basata sull'appoggio del movimento solo a singoli provvedimenti della giunta crocetta (a guida pd), ma senza...

Hanno facoltà di votare a domicilio. i degenti in ospedale possono fare richiesta, entro il terzo giorno antecedente le elezioni, di votare nel luogo di ricovero... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con marcare; crocetta; cabina; elettorale; marcare , evidenziare; marcare un gol appuntare; La crocetta nelle moltiplicazioni; È una crocetta ; La crocetta delle somme; Si indica con una crocetta ; Una cabina frigorifera; Dice la sua in una cabina ; La cabina con l inginocchiatoio; Ha la cabina e il cassone; Quella elettorale mira a conquistare consensi; Riunione a scopo elettorale ; Cartoncino elettorale ; Circoscrizione elettorale che sceglie un solo rappresentante; Cerca nelle Definizioni