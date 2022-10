Mammifero di acqua dolce appartenente ai Mustelidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mammifero di acqua dolce appartenente ai Mustelidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LONTRA

Significato/Curiosita : Mammifero di acqua dolce appartenente ai mustelidi

Piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felidi. dall’indole essenzialmente territoriale e crepuscolare, il gatto è un predatore di piccoli...

Disambiguazione – "lontra" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lontra (disambigua). le lontre (lutrinae bonaparte, 1838) sono una sottofamiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con mammifero; acqua; dolce; appartenente; mustelidi; Un mammifero dai movimenti molto lenti; Un mammifero spesso ucciso per la sua pelliccia; mammifero da pelliccia; Vorace mammifero che è un abile nuotatore; Come l acqua nella palude; Tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; Maneggiare acqua e farina per fare il pane; Atterraggi di aerei sull acqua ; Come un vino dolce adorabile; Periodi di dolce far nulla; È dolce in primavera; Un vino dolce dell Elba; Una tunica dell occhio appartenente ai vertebrati; Un insetto appartenente agli eterotteri; Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo Yemen; appartenente a terzi; Mammifero dei mustelidi ; mustelidi ... golosoni; mustelidi con abitudini notturne; Carnivoro dei mustelidi ; Cerca nelle Definizioni