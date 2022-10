Malattia che colpisce area attorno a naso e occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia che colpisce area attorno a naso e occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SINUSITE

Significato/Curiosita : Malattia che colpisce area attorno a naso e occhi

Lievi a severi; i più comuni sono febbre, faringodinia (mal di gola), coriza, rinorrea (naso che cola), mialgie e artralgie (dolori ai muscoli e alle articolazioni)...

Contiene il lemma di dizionario «sinusite» wikimedia commons contiene immagini o altri file su sinusite (en) sinusite, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

