Malattia che causa l occhio opaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malattia che causa l occhio opaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CATARATTA

Significato/Curiosita : Malattia che causa l occhio opaco

La malattia di crohn o morbo di crohn, nota anche come enterite regionale, è una malattia infiammatoria cronica dell'intestino (mici) che può colpire qualsiasi...

Depressione. la cataratta è la causa del 50% dei casi di cecità e del 33% delle disabilità visive in tutto il mondo. il termine cataratta deriva dal greco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con malattia; causa; occhio; opaco; malattia che causa trombi nei vasi sanguigni; Ampia e rapida propagazione di una malattia ; Una malattia senza confini; Grave malattia che porta all idrofobia; Ritardo dei pagamenti che può causa re sfratto; È spesso causa to dall uso; causa pruriti... e risate incontrollabili; Malattia che causa trombi nei vasi sanguigni; Nome comune della parte tra ginocchio e caviglia; La rientranza cranica al lato esterno dell occhio ; Se ne serve Geppetto per fare il cappello a Pinocchio ; Mastro __, padre di Pinocchio ; Rivestimento opaco di torte e pasticcini; Poco... opaco ; opaco , detto di carta; opaco e liscio come un sottilissimo raso;