Magiara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magiara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Magiara

Zone dell'impero, erano caratterizzate da forza (abilità della cavalleria magiara) e sete di depredare i molti tesori dell'impero mal difesi. la forte depredazione...

Coppia di lettere “sz”, che in notazione ungara rappresenta le stringhe terminate con zero). la notazione ungara è stata progettata in modo da essere indipendente...