Macchine impastatrici di calcestruzzo - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : BETONIERE

Significato/Curiosita : Macchine impastatrici di calcestruzzo

Quotidianamente sui binari, senza sosta, dalle cave alle macchine impastatrici. gli operai avevano il compito di guidare questi carrelli durante il percorso e regolare...

La betoniera è normalmente dotata di un motore elettrico trifase o in alcuni casi (modelli più piccoli) monofase. esistono tuttavia anche betoniere azionate...

