Luogo in cui si riconoscono i cadaveri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo in cui si riconoscono i cadaveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OBITORIO

Significato/Curiosita : Luogo in cui si riconoscono i cadaveri

Inizialmente i vivi sono terrorizzati dai morti che vagano per la terra ma poi il terrore viene placato quando tutti riconoscono nei cadaveri i loro cari...

Lemma di dizionario «obitorio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su obitorio film e show tv con scene in obitori, su internet movie database... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con luogo; riconoscono; cadaveri; luogo della casa dove si prepara da mangiare; luogo all aperto con banchi di frutta e verdura; Capoluogo del Molise; Avere residenza in un luogo ; All ONU non tutti la riconoscono come Stato; La riconoscono alcuni smartphone evoluti; Indagine su cadaveri ; Livide in volto, cadaveri che; Si studiava sui cadaveri ; cadaveri ci, cianotici; Cerca nelle Definizioni