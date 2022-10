Località dell Umbria in cui nacque Gattamelata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località dell Umbria in cui nacque Gattamelata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NARNI

Significato/Curiosita : Localita dell umbria in cui nacque gattamelata

(disambigua). terni (interamna nahars in latino) è un comune italiano di 106 794 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in umbria. l'area della conca ternana...

narni (narnia in latino) è un comune italiano di 18 024 abitanti della provincia di terni in umbria. secondo recenti studi all'interno del suo territorio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con località; dell; umbria; nacque; gattamelata; località che dà il nome a una valle del Torinese; Nota località del Modenese; località dell Andalusia; Nota località del Salernitano; Sigla dell a Posta elettronica certificata; Città dell Albania; Sophus, matematico norvegese dell Ottocento; Un apertura dell a nave; Ospita il Pozzo di San Patrizio in umbria ; Repubblica circondata da Emilia Romagna e umbria ; Città dell umbria ricordata per le maioliche; Monti appenninici tra Marche e umbria ; Regione mediorientale in cui nacque e visse Gesù; Vi nacque Hannah Arendt; Vi nacque sant Agostino; Vi nacque Antoine de Saint- Exupéry; Il nome del gattamelata ; Il gattamelata o __ da Narni; Quello da Narni fu detto il gattamelata ; Località dell Umbria in cui nacque il gattamelata ; Cerca nelle Definizioni