Località del Nuovo Messico che ci ricorda il progetto Manhattan - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : LOS ALAMOS

Significato/Curiosita : Localita del nuovo messico che ci ricorda il progetto manhattan

Algonchina, che vivevano di agricoltura, caccia e pesca nella zona del basso corso del fiume hudson e dell'isola di manhattan. il primo europeo che si spinse...

los alamos è una città della contea di los alamos nel nuovo messico, negli stati uniti. qui è stata costruita la prima bomba atomica al mondo

