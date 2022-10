Se si libera scatta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si libera scatta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOLLA

Significato/Curiosita : Se si libera scatta

Lo scatto fisso o pignone fisso è un meccanismo usato in particolare sulle biciclette da pista che fa sì che il movimento dei pedali sia in ogni momento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi molla (disambigua). una molla è un corpo capace di allungarsi se gli viene applicata una determinata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

