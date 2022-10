Jimmy tra i presidenti usa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Jimmy tra i presidenti usa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARTER

Significato/Curiosita : Jimmy tra i presidenti usa

Candidandosi per un secondo mandato da presidente, ma fu sconfitto da jimmy carter. sono stati quattro i presidenti assassinati durante il loro mandato:...

Cercando il pugile statunitense, vedi jimmy carter (pugile). premio nobel per la pace 2002 james earl carter jr., detto jimmy (plains, 1º ottobre 1924)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

