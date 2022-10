La Ivanovic del tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Ivanovic del tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ANA

Significato/Curiosita : La ivanovic del tennis

Pironkova. la ivanovic non disputa un bellissimo incontro: deconcentrata e imprecisa perde il primo set 4-6, alcuni sprazzi del suo tennis migliore le...

ana celia de armas caso (l'avana, 30 aprile 1988) è un'attrice e modella cubana naturalizzata spagnola. ha debuttato come attrice nel 2006 nel film spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

